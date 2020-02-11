Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu
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Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Sancaktepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

11.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:51
Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe 'nde bulunan bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu
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