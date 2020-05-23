Sancaktepe'de bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı Sancaktepe'de otobüs durağında çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır iki kişi yaralandı.

Sancaktepe'de otobüs durağında çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Caddesi Aday Sokak'taki otobüs durağında, F.D. ile A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirini bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 45 yaşındaki A.A.'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kavganın yaşandığı durağın yanındaki markette de hasar oluşurken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA