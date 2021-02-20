Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

20.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:48

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 TP 7870 plakalı İETT'ye ait otobüs ile 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 6 kişi ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralılar ayakta tedavi edilirken bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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