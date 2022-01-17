Sancaktepe'de battaniye hırsızlığı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de ev tekstili satan bir iş yerinde hırsızlardan biri satıcıyı oyalarken, diğeri iki tane battaniye alıp kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İkisi kadın 3 kişi cadde üzerinde bulunan ev tekstili ürünü satan iş yerine geldi. İçlerinden biri, dükkana müşteri gibi girerken, diğeri de kapının önünde bekleyen satıcıyı adres bahanesiyle oyaladı. O sırada kapının önünde bekleyen bir kadın, dükkanın önündeki iki battaniyeyi alıp kaçtı. Bir süre sonra durumu fark eden iş yeri çalışanı, dükkandaki güvenlik kameralarını inceledi. Çalışan, iki battaniyenin çalındığını görerek durumu polise bildirdi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.Olayı anlatan iş yeri sahibi Selahattin Bulut, "Daha önce de başka yerlerde aynı şeyler yaşanmış. 3 kişilerdi. Bir kişi içeriye giriyor. Diğer kişi kapının önünde duranı oyalıyor. Tanesi 600 lira olan battaniyelerden iki tanesini alıp götürüyor. Hırsızlar tam kalabalık bir vakitte dükkana geldiler. Adres sorma bahanesiyle bir kişi dışarıda olanları oyalıyor. Diğeri de içerideki müşterilerin arasına giriyor. Üçüncü kişi de dışarıdaki battaniyeleri alıp götürüyor. Hırsızlar iki kadın biri erkek" dedi