Sancaktepe'de bakkalın kasasından para çaldı
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Sancaktepe'de bakkalın kasasından para çaldı

Sancaktepe'de bir şahıs, bakkalın kasasındaki tüm parayı çaldı.

24.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:40

Sancaktepe'de bir şahıs, bakkalın kasasındaki tüm parayı çaldı. İş yeri sahibinin dışarıda olduğunu fırsat bilen şahıs, içeriye girip kasada bulunan parayı aldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Sancaktepe'de Osmangazi mahallesi, Alsancak Caddesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açan iş yeri sahibi bakkalın içerisinde bulunan ürün stantlarını dışarı çıkarmaya başladı. İş yerine bir müşteri gibi giren hırsız iş yeri sahibinin dışarıda olduğunu fırsat bilerek kasaya yöneldi. Kasanın çekmecesini açmaya çalışan hırsız 3'ncü denemesinde kasadaki tüm parayı kalarak hızla bakkaldan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir müddet sonra kasanın boşaltıldığını fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısı tespit etti. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dükkanının sabah saatlerinde açtığı sırada kasanın boşaltıldığını ifade eden iş yeri sahibi," Dükkanımızın iki kapısı var. Sabah saatlerinde dükkanı açtıktan sonra dükkanda bulunan stantları dışarı alırken diğer kapıdan müşteri gibi giren hırsız içeride olmadığımız fırsat bilerek 3'üncü denemesinin sonunda kasada bulunan tüm parayı alarak dükkandan uzaklaşıyor. Yetkililerden bulunmasını rica ediyorum" diye konuştu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık yapan şahıs müşteri gibi sabah saatlerinde bakkal dükkanına giriyor. Bakkalın içerisinde kasada kimsenin olmadığını fark edince kasanın içerisindeki parayı alarak hızla uzaklaşıyor.

(İHA)

Sancaktepe'de bakkalın kasasından para çaldı

Kaynak: İHA

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