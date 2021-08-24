Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı
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Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı

Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de Tarık Bozat'a ait park halindeki otomobil, Kadir B. tarafından kundaklanarak yakıldı.

SANCAKTEPE'de Tarık Bozat'a ait park halindeki otomobil, Kadir B. tarafından kundaklanarak yakıldı. Olayın ardından yakalanan şüpheli Kadir B., şikayetçi ile aralarında arazi meselesinden dolayı husumet olduğunu bu sebeple olayı tek başına gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.45 sıralarında Akpınar Mahallesi Hanbeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet kaskı takan kişi, Tarık Bozat'a ait evin önüne gelerek önce binanın duvarına uzanarak güvenlik kameralarının kablosunu koparmaya çalıştı. Başarılı olamayınca sokağın içerisine doğru ilerleyen kişi, daha sonra elinde yanıcı madde ile otomobilin yanına geldi.  Yanıcı maddeyi Tarık Bozat'a ait 34 VS 4383 plakalı otomobilin üzerine döken kişi, yanıcı maddeyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Yangın o sırada uykuda bulunan Bozat ailesi tarafından fark edilerek yangın tüpü ile söndürüldü. Yaşanan olay saniye saniye evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.  Yakalanan şüpheli Kadir B. ifadesinde şikayetçi Tarık Bozat ile aralarında arazi meselesinden dolayı husumet olduğunu, bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

 "HUSUMETTEN DOLAYI YAKILDI ARABAMIZ" Tarık Bozat'ın eşi Fatma Bozat, "Biz yatıyorduk. Bir alev üzerine uyandık, çıktık dışarıya. Arabamız yanıyordu, eşim yangın tüpü ile alevleri söndürdü. Sonra da polisler geldi. Kamera görüntüsü de var. Yakılmış arabamız" dedi. Kundaklayanın ismini vermek istemediğini belirten Fatma Bozat, "Husumetten dolayı yakıldı arabamız. Şu an polis bize saldırganla ilgili bir bilgi vermedi. Arabamız buradaydı. Ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçıyor. Başında da bir kask var" şeklinde konuştu.

 


- İstanbul
Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı
Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı
Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı
Sancaktepe'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişinin otomobilini kundakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen

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