Sancaktepe'de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Dünya ne zaman yok olacak? NASA tarih verdi

Gasilhanede 10 yaşındaki çocuğa istismara kalkıştı! Yakalayanların tepkisi sert oldu

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Baharı biraz daha bekleyeceğiz! Meteoroloji gün verdi, kar ve yağmur geliyor

Aylan bebeğin babası Papa'ya tablo hediye etti! Sosyal medya ayakta: Celladına aşık olmuş

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesinde Melihşah Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan 3 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı