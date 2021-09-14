Sancaktepe'de anne kıza dehşet; evin büyük kızı azmettirmiş

SURİYE'Lİ ANNE KIZA DEHŞETİ YAŞATMIŞLARDI

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Suriye uyruklu bir ailenin kapısına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişiden biri dışarıda kalırken ikisi içeri girdi. Görgü tanıkları ve mağdurların ifadelerine göre içeri girdikten sonra Anne Emina Hachasa(52) ile 11 yaşındaki kızı Hanım Salih'i darbetmeye başlayan şüpheliler onlara işkence ederek evde bulunan altınların yerini söyletti. Anne ve küçük kızın kulaklarındaki küpeleri kopartan şüpheliler daha sonra yaklaşık 100 bin lira değerinde 200 gram altını alarak olay yerinden hızla kaçtılar. Cuma namazından dönen ailenin erkekleri durumu gördüklerine olayı polise haber verdi. Yaralı olan ve feci şekilde dövülen anne kız ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

EVİN BÜYÜK KIZI AZMETTİRİCİ ÇIKTI