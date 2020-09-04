SANCAKTEPE'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜLER; SİLAHLI MEŞALELİ 'KORONA' HALAYI KAMERADA
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SANCAKTEPE'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜLER; SİLAHLI MEŞALELİ 'KORONA' HALAYI KAMERADA

SANCAKTEPE'de yapılan tüm uyarılara rağmen, toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti.

04.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:48

SANCAKTEPE'de yapılan tüm uyarılara rağmen, toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı o anlarda meşaleler yakıldı, havaya ateş dahi açıldı. Toplanan grubu polis dağıttı.

Görüntüler Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaydedildi. Düğün eğlencesi için sokakta toplanan bir grup son ses çalan müzikle halay çekti. Koronavirüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen gruptakiler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı. Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay polislerin gelmesiyle son buldu.

SANCAKTEPE'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜLER; SİLAHLI MEŞALELİ 'KORONA' HALAYI KAMERADA

Kaynak: DHA

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