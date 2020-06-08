Sancaktepe'de, akaryakıt istasyonunun market çalışanını gasbeden şüpheli tutuklandı
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Sancaktepe'de, akaryakıt istasyonunun market çalışanını gasbeden şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunun market çalışanını silahla tehdit ederek 1290 lira ve 60 paket sigara gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

08.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:39

Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunun market çalışanını silahla tehdit ederek 1290 lira ve 60 paket sigara gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran'da Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun market çalışanı N.T'nin silahlı bir kişi tarafından gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Market çalışanı N.T. polise verdiği ifadesinde 02.10 sıralarında kapüşonlu bir kişinin markete geldiğini, bir süre raflarda oyalandıktan sonra belindeki silahı kendisine doğrultup "Kasadaki paraları çıkar." diyerek tehdit ettiğini, 1190 lirayı şüpheliye verdiğini ve "Paralar bu kadar mı?" diyerek cüzdanındaki paraları da istediğini ve cüzdanındaki 100 lirayı ve reyondaki sigaraları alıp "Görüşürüz canım." diyerek kaçtığını anlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 4 Haziran'da şüpheli Celal K'yi (28) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin markete girdikten bir süre sonra kasiyeri silah doğrultup gasbettiği anlar ile olay yerinden araçla kaçması yer alıyor.

Sancaktepe'de, akaryakıt istasyonunun market çalışanını gasbeden şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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