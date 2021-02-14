Sancaktepe'de ağaç yola devrildi
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Sancaktepe'de ağaç yola devrildi

14.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:13
Sancaktepe'de ağaç yola devrildi

SANCAKTEPE'de yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi.

SANCAKTEPE'de yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi.

Sancaktepe Sümer Caddesi'nde bulunan bir ağaç, saat 17.00 sıralarında yoğun kar yağışından dolayı kırılarak gürültüyle yola devrildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri dışarıya baktıklarında kaldırımda bulunan ağacın devrildiğini gördü. Durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. 


- İstanbul
Sancaktepe'de ağaç yola devrildi
Sancaktepe'de ağaç yola devrildi
Sancaktepe'de ağaç yola devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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