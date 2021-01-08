SANCAKTEPE'DE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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SANCAKTEPE'DE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

08.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:05
SANCAKTEPE'DE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adem VAROL / İSTANBUL ( DHA) SANCAKTEPE'de miras yüzünden kavgalı olduğu ağabeyini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen 40 yaşındaki Yaşar Ö. polis tarafından yakalandı.

Adem VAROL/ İSTANBUL ( DHA) SANCAKTEPE'de miras yüzünden kavgalı olduğu ağabeyini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen 40 yaşındaki Yaşar Ö. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, ağabeyinin cinayet suçundan yattığı cezaevinden çıktıktan sonra sürekli miras nedeniyle kendisini taciz ettiğini iddia etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe, Hilal Mahallesi, Eğitim Caddesi üzerinde 6 Ocak 2021 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadesine göre şöyle gelişti; Şüpheli Yaşar Ö. miras nedeniyle kavgalı olduğu ağabeyi İsmet Özkaya (49) ile barış görüşmesi yapmak için evine gitti. Ancak iki kardeş eve girer girmez tartışmaya başladı. Bu sırada silahını çeken Yaşar Ö. ağabeyine doğru iki el ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı, ağabey ise hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan Yaşar Ö.'nün peşine düştü. Şüpheli kısa süre sonra Sancaktepe'de bulundu. Şüpheli Yaşar Ö. olayda kullandığı silahlı birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli suçunu itiraf ederken ağabeyinin cezaevinden çıktıktan sonra miras nedeniyle sürekli kendisini taciz ettiğini söyledi.

"HER ŞEYİ ONA VERDİM YİNE DE TACİZİ SÜRDÜRDÜ"

Şüpheli Yaşar Ö. "O cezaevindeyken babamı kaybettim. Bize miras kalan ev nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Sürekli bana mesaj atıyor küfür ve hakaretler ediyordu. Ona evi istemediğimi bütün mirası alabileceğini söylememe rağmen hakaretlerine devam etti. Sürekli bana mesaj atıyordu. Olay günü dayımla birlikte onunla barışmaya gittim. Ancak eve girer girmez bana saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

SANCAKTEPE'DE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SANCAKTEPE'DE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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