Sancaktepe'de acil tıp kliniği çalışanları İstiklal Marşı okudu
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Sancaktepe'de acil tıp kliniği çalışanları İstiklal Marşı okudu

Sancaktepe'de bulunan Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği çalışanları, hastane önünde İstiklal Marşı okudu.

24.04.2020 01:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:41
Sancaktepe'de acil tıp kliniği çalışanları İstiklal Marşı okudu

Sancaktepe'de bulunan Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği çalışanları, hastane önünde İstiklal Marşı okudu. 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük çaba sarf eden sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çağrıya uydu. Sancaktepe'de bulunan Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği çalışanları, görev yaptıkları hastanenin önünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. 


Kaynak: DHA

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