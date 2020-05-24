Sancaktepe'de 65 yaş ve üstü için Bayram Sofrası
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Sancaktepe'de 65 yaş ve üstü için Bayram Sofrası

Sancaktepe Belediyesi, Pandemi nedeniyle evlerinden Ramazan Bayramı'nın birinci günü izinle çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara için keyifli bir etkinlik hazırladı.

Sancaktepe'de 65 yaş ve üstü için Bayram Sofrası
24.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:20

Sancaktepe Belediyesi, Pandemi nedeniyle evlerinden Ramazan Bayramı'nın birinci günü izinle çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara için keyifli bir etkinlik hazırladı. Parklarda bayramını kutlayan yaşlılara belediye Bayram Sofrası kurdu.

Bayram Sofrası ile birlikte parklarda özel eğlenceler, sürprizler ve kurallara uygun hazırlanmış bir sofra kuruldu. Bayram Sofrası ile Ramazan süresince büyük sofra geleneğini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için lezzetli ikramlar hazırladı. Büyük aile sofralarını andıran Sancaktepe parklarında yaşlılara pide ve ayran, şeker ve lokum ikram edildi.

Başkana mahalle sakinlerinden Türk kahvesi ikramı

Sancaktepe Belediye Başkanı Ramazan Bayramı kapsamında üstü açık otobüs ile sokak sokak gezerek vatandaşları selamladı. Siz evlerinizden çıkmayın biz sizin bayramınızı kutlamaya geliriz diyen Başkan Döğücü'ye bir kadın sokak üzerinde Türk kahvesi ikram etti. Kahveyi içen Döğücü, kadına teşekkür etti.

Parkta yaşlıları ziyaret eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün Ramazan Bayramımızın birinci günü. Bütün ülkemizin İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün yaşlılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği ve bayramda öğleden sonra dışarı çıkabilme imkanı buldular. Biz de onları bugünde yalnız bırakmak istemedik. Onların alışmış olduğu o bayram sofralarının lezzetini kendilerine kısmen de olsa tattırmak istedik. ve parklarımıza sıklıkla geldikleri büyüklerimize bayram sofraları hazırladık. Onları ayrıca yemekten sonra spor hocalarımız da gelecek spor da yaptıracağız" dedi.

Parklarda Ramazan Bayramını kutlayan yaşlılar etkinlikten memnun kaldıklarını söyleyerek belediye başkanına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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