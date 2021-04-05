Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sancaktepe'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaralandı.

Sancaktepe'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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