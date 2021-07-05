Sancaktepe'de 4 katlı bina tahliye edildi

Sancaktepe'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan ve kolonları zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı.

Sancaktepe'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan ve kolonları zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında, bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sancaktepe Belediyesi Zabıta ekiplerince risk oluşturduğu belirlenen bina, tahliye edilerek mühürlendi.

Etrafına güvenlik şeridi de çekilen binanın sakinlerinden Ergün Özdemir, "Sabah işteydim. Yıkım esnasında kopan parçaların binamızın kolonlarını patlattığı söylendi. Ben de geri geldim. Baktığımda binanın içten kolonlarının patladığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Binanın giriş katındaki iş yerinde kiracı olarak bulunan Mali Müşavir Cafer Torun da sabah işe geldiğini ve yıkım sırasında güvenlik önlemi olmadığını belirterek, "Dükkanımı kapatarak belediyeyi aradım. Belediye ekipleri buraya geldi. Binanın zarar görmesi üzerine tahliye ederek mühürledi. Biz de mağdur olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz