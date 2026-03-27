Sancaktepe'de 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez müebbet hapis talebi

Sancaktepe'de damadını ve 2 kişiyi öldüren şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mahir Güçin'in, "Kasten öldürme" suçundan 3 defa müebbet hapis cezası ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

23 Ekim 2025 tarihinde, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Mahir Güçin (45), elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan Edip Güçin (25), Taner Güçin (16) ve Adıgüzel Kılıçkan (29) hayatını kaybetti. Saldırgan Mahir Güçin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güçin, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli Mahir Güçin ile maktul Edip Güçin arasında şüphelinin kızının kaçarak evlenmesiyle başlayan ve tehdit mesajlarıyla tırmanan bir husumet sonucu meydana geldiği aktarıldı. Olay günü maktuller Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan ile müşteki Adem Kaya'nın, şüphelinin evinin önüne gelmesi üzerine aracını park etmeye çalışan Mahir Güçin'in önce araçtan inen Edip Güçin'e ateş açtığı, Edip Güçin'in ise araca binerek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken ağaca çarptığı ve şüpheli Mahir Güçin'in aracın yanına giderek içerideki kişileri hedef alıp ateş etmeye devam ettiği aktarıldı. Saldırı neticesinde Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan hayatını kaybederken, Adem Kaya'nın araçtan kaçarak kurtulduğu ifade edildi.

Maktul Edip Güçin'in, şüpheli Mahir Güçin'e olaydan 1 saat önce sosyal medya üzerinden "bana konum at yoksa senin evine gider evindekini karını" şeklinde mesaj attığı ifadeleri yer aldı.

"Ben sadece çocuklarıma zarar vermesinden korktum"

Sanık Mahir Güçin savcılık ifadesinde, "Edip benim damadım olur. Kendisinin dün akşam kızımla düğünü vardı. Kendisi kızımı kaçırdığı için aramız iyi değildi. Kendisi telefondan defaten bana tehdit ve hakarette bulundu. Zaten dün beni tehdit edip eve gelip öldüreceğini söylemişti. Ben kendisine evde olmama rağmen gelmesin diye Yalova'da olduğumu söyledim. Arabamı sokağa kötü bir şekilde park etmiştim, gece geç vakitte gelmediğini görünce de arabamı iyi bir yere park etmek için aşağıya indim. Park ettiğim esnada, Edip'in arkadaşı Taner'in de içinde bulunduğu bir aracı gördüm. Araç beni görünce durdu. Araçta 4-5 kişi vardı. Ellerinde sopa vardı. Beni görünce apar topar araca geri bindiler. Araç yavaş yavaş ilerledi. Bende araca geri dönmesin diye birkaç el ateş ettim. 30-340 metre sonrada araç durdu. Meğer kaza yapmış. Ben kaza yaptıklarını anlamadım. Geri gelip beni vuracaklarını zannettim. Silah seslerini duyan çocuklarım da yanıma gelmişti. Çocuklarımı ya da beni vurmasınlar diye ben de bu şahıslara rastgele ateş ettim. Daha sonra bir el de kendi kafama ateş ettim ancak mermi bitmişti. Ben sadece çocuklarıma zarar vermesinden korktum" ifadelerini kullandı.

3 kez müebbet, 18 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, Sanık Mahir Güçin'in, "Kasten öldürme" suçundan 3 defa müebbet hapis cezası ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

