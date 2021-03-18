Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
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Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı

18.03.2021 01:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:07

Sancaktepe'de ailesiyle beraber yaşayan Muharrem İpekçi (26), henüz bilinmeyen sebeple 3. kattaki evinin camından aşağı atladı.

Sancaktepe'de ailesiyle beraber yaşayan Muharrem İpekçi (26), henüz bilinmeyen sebeple 3. kattaki evinin camından aşağı atladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 23.00 sıralarında Sancaktepe Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Muharrem İpekçi (26), ailesiyle yaşadığı 3 katlı binanın en üst katında ki pencereden kendisini aşağı henüz bilinmeyen bir nedenle attı. Duruma tanık olanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İddiaya göre Muharrem İpekçi'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
Sancaktepe'de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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