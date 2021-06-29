Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
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Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın

Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SANCAKTEPE'de 3 katlı giyim mağazasının yangın merdiveninde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SANCAKTEPE'de 3 katlı giyim mağazasının yangın merdiveninde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın dış cephesine sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.  

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı giyim mağazasının en üst kat yangın merdiveninde çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldi. Çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.Esnaf Seyfi Baysu, "İçeride oturuyordum. Bir anda bağrışma sesleri geldi. Dışarı çıktım dumanlar vardı. Sonra koştuk. Mağaza sahibine söyledik, işte mağazanın içindekilere. Plastikler falan yandı, herhalde kartondan yandı. İzolasyondan çıkmış herhalde yangın. Bildiğimiz bu yani başka bir şey yok" dedi. 


Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın
Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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