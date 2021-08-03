Sancaktepe'de 2 araçla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
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Sancaktepe'de 2 araçla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Sancaktepe'de 2 araçla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de karşı yönden gelen iki araçla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe'de karşı yönden gelen iki araçla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

İmam Rabbani Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa P. hakimiyetindeki 41 P 8998 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönde seyir halinde olan 34 PHE 25 plakalı panelvan ve 34 UP 17 89 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı minibüs sürücüsü Mustafa P., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan 3 araç çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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