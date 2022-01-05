SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de 18 yaşındaki genç, ardında not bırakarak intihar etti

-Doğalgazı açarak intihar eden genç "Çakmak çakmayın, elektrikleri açmayın, havaya uçarsınız"

İSTANBUL - Sancaktepe'de evden ayrılmasından saatler geçmesine rağmen geri gelmeyen 18 yaşındaki genç, anne babasında endişe uyandırdı. Oğullarına telefonla ulaşamayan aile, kullandıkları diğer eve gittiklerinde kapının kilitli olduğunu fark ederek açamadı. Evde içeriye giren itfaiye ve polis ekipleri, 18 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Doğalgazı açarak intihar ettiği öğrenilen gencin, intiharından önce "İçeri girdiğinizde çakmak çakmayın, elektrikleri açmayın, havaya uçarsınız" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Sancaktepe'de ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Onur Alp Suluhan 1 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde evden dışarıya çıktı. Uzun süre eve gelmemesi üzerine babası telefonla oğlunu aradı. Telefonu kapalı oğullarına ulaşamayan öğretmen çift akrabalarına haber verdi. Baba Bekir Suluhan ve Anne Kezban Suluhan, Yenidoğan Mahallesinde yaz aylarında kaldıkları evin anahtarını, o an bulundukları evde göremeyince oraya gittiler. Kapının kilitli olduğunu gören çift, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin çatı katının penceresini kırarak içeriye girdi. İçeriye giren itfaiye ekipleri yoğun doğalgaz kokusuyla ve hareketsiz yatan genç ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren öğretmen çift oğullarının cansız bedeni karşısında göz yaşlarına boğuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri fenalık geçiren aile sakinlerine ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri şerit çekerek bina önünde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede tüm bulguları araştırdı. Yapılan incelemelerin ardından 18 yaşındaki Onur Alp Suluhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İntihardan önce not bırakmış

Doğalgaz borusunu açtıktan sonra havayı soluyarak intihar eden gencin intihar öncesinde bir kağıda "İçeri girdiğinizde çakmak çakmayın, elektrikleri açmayın, havaya uçarsınız" yazarak not bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan işlemlerin tamamlanmasının ardından 18 yaşındaki genç, memleketi Sinop Gerze'de 4 Ocak Salı günü toprağa verildi.