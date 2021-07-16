SANCAKTEPE'DE 15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ

? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümünde Sancaktepe'de özel bir program düzenlendi.

? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümünde Sancaktepe'de özel bir program düzenlendi. Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, '15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Çanakkale gibi 15 Temmuz'u da diri tutmak mecburiyetindeyiz' dedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise 'Bugün dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alabiliyorsak, bir araya gelebiliyorsak şehitlerimizin, milletimizin sayesindedir. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömür diliyorum' diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, mehter takımı gösterisi ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Kısa Film Yarışması'nda 1'inci olan Harman filminin de gösterimi yapıldı. Etkinliklerde söylenen türkülere vatandaşlar ellerindeki bayraklarla eşlik etti. 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı, yoğun ilgi gören anma programında, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

İlçedeki siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarından sonra 15 Temmuz belgeseli ve o geceye ait kısa videolar gösterildi. Program, Kuranı-ı Kerim tilaveti ve salanın okunmasıyla sona erdi.

15 Temmuz Perşembe gecesi düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ÇAMLI: 15 TEMMUZ'DA HEPİMİZ GAZİ OLDUK

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarını söyleyerek, 'Artık öyle bir millet olduk ki hepimiz gaziyiz. Gazi cumhurbaşkanı, gazi bakan, gazi milletvekili, gazi belediye başkanı, ilçe başkanları, kaymakamlarımız, bütün millet gazi oldu. Çanakkale gibi 15 Temmuz'u da çok diri tutmak mecburiyetindeyiz. Örneğin, ormana girince geçtiğiniz yeri tespit etmezseniz, kaybolursunuz. 1-2 gün dolaşırsın, karnın acıkır düşersin. Kurtlar, aslanlar gelir seni yer. Onun için geldiğimiz yeri bileceğiz. Çocuklarımıza bu vatanı, bayrağı ilelebet yaşasın diye temiz ve sağlam bir şekilde emanet edeceğiz' ifadelerini kullandı.

DÖĞÜCÜ: MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKTIĞINI GÖSTERDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise 'Bu anı yaşamak bizi, 5 yıl önce ekranlarda karşılaştığımız o inanılmaz görüntülere götürüyor. Artık 21'inci yüzyılda darbe olmaz derken kendi evlatlarımızın, ordumuzun içinde çeteleşmiş bir grubun bu milletin silahlarını yine bu milletin evlatlarına çevirdiği bir akşamı yaşadık. Dünya tarihinde görülmemiş bir darbe kalkışmasını yaşadık. 15 Temmuz'da konuşurken zorlanıyoruz. Bir taraftan o gün şehit olan toplara, tüfeklere sadece ve sadece gövdesini siper eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi hatırlayıp onur ve gurur duyuyoruz. Diğer taraftan da milletin içine yuvalanmış bu hain çetenin yaptığı hain kalkışmayı asla hazmedemiyoruz. Bunun için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ilan edildi. Çünkü o gün etnik kimliğine, siyasi görüşüne, yaşam tarzına bakmadan herkes birlik oldu ve bütün dünyaya bu milletin demokrasiyi artık içine sindirdiğini, milli birliği kuşandığını ve iradesine sahip çıktığını gösterdi' dedi.

O AKŞAMI HATIRLAMAK İÇİN MEYDANLARDAYIZ

Sonsuz şükranlarını sunarak şehitleri anan ve gazilere sağlıklı bir ömür dileyen Döğücü, 'Milletimiz iradesine, kendi seçtiği kişilere sahip çıkmanın ne demek olduğunu yaşayarak gösterdi. Bütün dünyaya bunu anlattı. 15 Temmuz unutulmayacak ve unutturulmayacak bir akşam oldu. Bizler Sancaktepe halkıyla meydanlara geldik, sabahında aydınlık bir güne çıktığımız ama acılar da bıraktığımız o akşamı hatırlamak için meydanlardayız. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömür diliyorum. Millet olarak onlara gerçekten minnettarız. Eğer o sabah farklı bir şekilde uyansaydık bugün nerede olacağımız malum değildi. Bugün dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alabiliyorsak, bir araya gelebiliyorsak şehitlerimizin, milletin sayesindedir. Millete ölümüne sokağa çıkalım, direnelim diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşıyoruz. Milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı