Sancaktepe Belediyesi, sezonu "Reis Bey" ile açtı

17.10.2019 10:44

Sancaktepe Belediyesi, kültür sanat sezonunu Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'ın "Reis Bey" oyunu ile açtı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve yazar Sibel Eraslan ile çok sayıda tiyatroseverin katıldığı gösterim, Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Döğücü, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, yeni bir kültür sanat sezonunun açılışını yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirterek, "Öyle umut ediyorum ki faydasız, kısır, boş söylemlerin uzağında, sanatın iyileştirici ve kültürün birleştirici gücünün ışığında güzel ve verimli bir sezon geçiririz." dedi.

Kültür sanat sezonunun açılış programını 'Reis Bey' oyunuyla yapmayı önemsediğinin altını çizen Döğücü, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, ne yazık ki bu oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından repertuvardan, 'tasarruf dolayısıyla' çıkartıldı. 21. yüzyıldayız ve hala ideolojik körlüklerle uğraşıyoruz. Bu uygulamayı gerçekleştirenlere, asıl israfın bu oyunları sahneden kaldırmak, bu fikri, sanatsal ve edebi değeri yüksek eserleri halktan uzaklaştırmak olduğunu hatırlatmak isterim."

Döğücü, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek, bu tarz oyunların sahnelenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yeni kültür ve sanat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Döğücü, şöyle devam etti:

"Rabbimden, Barış Pınarı Harekatı'nda devletimize, ordumuza güç ve kuvvet vermesini diliyorum. Yüreklerimiz ve dualarımız Mehmetçikle birlikte. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize yar ve yardımcı olsun."

Oyunu izlemeye gelen yazar Sibel Eraslan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada Sancaktepe Kitap Fuarındayken İBB Şehir Tiyatroları repertuvarından "Reis Bey" oyunuyla Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın oyunlarının kaldırıldığını öğrendiğini belirterek, "Kültür sanat izleyicisi olarak çok üzüldüm. Kitap fuarında Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma hanımı ziyaret edince de bu durumu sordum tabii. O da 'Biz getirelim, yapalım, devam ettirelim.' dedi ve bugün Sancaktepe kültür sanat sezonunu Reis Bey ile açmış oldu."

Esere ilgilinin fevkalade olduğunu ifade eden Eraslan, Ankara'da da kapalı gişe oynayan esere, özellikle gençlerin gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA