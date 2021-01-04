Sancaktepe Belediyesi'nden ödüllü online bilgi yarışması
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Sancaktepe Belediyesi'nden ödüllü online bilgi yarışması

04.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:09
Sancaktepe Belediyesi'nden ödüllü online bilgi yarışması

Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal imkanlardan mahrum kalan gençler için Sancaktepe Belediyesi tarafından 'Online Ödüllü Bilgi Yarışması' düzenlenecek.

Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal imkanlardan mahrum kalan gençler için Sancaktepe  Belediyesi tarafından 'Online Ödüllü Bilgi Yarışması' düzenlenecek.

Haziran ayına kadar devam edecek ve ayda 2 kez 15 günde bir salı günleri saat 19.00'da düzenlenecek olan bilgi yarışmalarına Sancaktepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya sayfalarından, belirtilen adresten başvurulabilecek. Yarışma belediyenin sosyal medya üzerinden canlı yayında gerçekleştirilecek ve yarışmacılar aynı anda Whatsapp uygulaması üzerinden sorulan soruları cevaplayabilecek. Genel kültür kategorisinde 10 farklı sorunun sorulacağı yarışmada her soru için farklı ödül verilecek. Sorulan sorulara ilk doğru cevabı veren yarışmacı ödülün sahibi olacak. Yarışmada dereceye giren ve ödül kazanan isimler Sancaktepe Belediyesi'nin resmi internet site ve sosyal medya hesaplarından bir gün sonra açıklanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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