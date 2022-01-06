Sancaktepe Belediyesi espor akademisi açıyor - Haberler
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Sancaktepe Belediyesi espor akademisi açıyor

Sancaktepe Belediyesi espor akademisi açıyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Espor akademisi açan belediyeler arasına İstanbul Sancaktepe Belediyesi'de katıldı. Sancaktepe espor akademisi, The Company İstanbul ortaklığıyla açılışını gerçekleştirecek.

Gençlerin espor hayallerini gerçekleştirmek amacıyla espor akademisi kuran Sancaktepe Belediyesi, espor akademisinin açılışını 24 Ocak'ta yapacak. Sancaktepe'de ve İstanbul'da ikamet edenler, Sancaktepe Belediyesi'nin espor akademisine katılabilecekler.

Sancaktepe Belediyesi'nin oluşturduğu espor akademisinde gençlere deneyimli ve profesyonel koçlar ile üst düzey eğitim imkanı sağlanacak. Espor akademisinde yer alacak gençlerin gelişimleri ayrıntılı olarak takip edilecektir.

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Espor akademileri, oyun festivalleri, espor turnuvaları, marka entegrasyonları ve sponsorluklar düzenleyen The Company İstanbul, daha önce Başakşehir, Küçükçekmece ve Üsküdar'da espor akademi merkezi açılışı yapmıştı. The Company İstanbul'un bir sonraki hedefi Sancaktepe oldu.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu Sancaktepe'de açılacak olan espor akademisinde MOBA ve FPS oyun türü bazında dersler verilecek ve turnuvalar düzenlenecek. Düzenlenen turnuvalarda kendini gösterebilen oyuncular Sancaktepe Espor takımında yer alma şansı yakalayabilecekler.

Sancaktepe Belediyesi espor akademisi açıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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