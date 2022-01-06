Sancaktepe Belediyesi espor akademisi açıyor

Gençlerin espor hayallerini gerçekleştirmek amacıyla espor akademisi kuran Sancaktepe Belediyesi, espor akademisinin açılışını 24 Ocak'ta yapacak. Sancaktepe'de ve İstanbul'da ikamet edenler, Sancaktepe Belediyesi'nin espor akademisine katılabilecekler.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ ESPOR AKADEMİSİNİ AÇIYOR

Sancaktepe Belediyesi'nin oluşturduğu espor akademisinde gençlere deneyimli ve profesyonel koçlar ile üst düzey eğitim imkanı sağlanacak. Espor akademisinde yer alacak gençlerin gelişimleri ayrıntılı olarak takip edilecektir.

THE COMPANY İSTANBUL ORTAKLIĞINDA AÇILIŞ YAPILACAK

Espor akademileri, oyun festivalleri, espor turnuvaları, marka entegrasyonları ve sponsorluklar düzenleyen The Company İstanbul, daha önce Başakşehir, Küçükçekmece ve Üsküdar'da espor akademi merkezi açılışı yapmıştı. The Company İstanbul'un bir sonraki hedefi Sancaktepe oldu.

ESPOR DERSLERİ VE TURNUVALAR DÜZENLENECEK

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu Sancaktepe'de açılacak olan espor akademisinde MOBA ve FPS oyun türü bazında dersler verilecek ve turnuvalar düzenlenecek. Düzenlenen turnuvalarda kendini gösterebilen oyuncular Sancaktepe Espor takımında yer alma şansı yakalayabilecekler.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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