Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sancaktepe Belediyesi, çalışmalarında çocukların da söz sahibi olabilmesi için "Kulağım Sende" isimli uygulama başlatıyor.

Sancaktepe Belediyesi, çalışmalarında çocukların da söz sahibi olabilmesi için "Kulağım Sende" isimli uygulama başlatıyor. Uygulama sayesinde çocuklar belediye başkanına doğrudan ulaşabilecek.

İstanbul'da birçok öncü çalışmaya imza atan Sancaktepe Belediyesi artık çocuklara da söz hakkı tanıyacak. Çocuklara yönelik pek çok faaliyete imza atan Sancaktepe Belediyesi, "Kulağım Sende" adında bir uygulama başlatıyor. Bu uygulama ile hazırlanan internet sitesi üzerinden belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye doğrudan ulaşabilecek olan çocuklar, video, yazı veya ses kaydı ile dilek, istek ve taleplerini iletebilecekler. Öte yandan uygulama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başlayacak. Kullanıcılar uygulamaya www.kulagimsende.com adresinden ulaşabilecekler.

"Çocukların taleplerini bizzat kendim okuyacağım"

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü etkinlik hakkında "Bugün 23 Nisan, biz de çocuklarımızla bir araya geldik. Bilgi evlerimizde, Enderun mekteplerimizde okuyan çocuklarımızla bugün belediye meclisimizde özel bir oturum yaptık. Meclis üyesi koltuklarımızda çocuklarımız oturdu. Onlarla birlikte Sancaktepe'yi konuştuk. Çocuklarımızın Sancaktepe ile ilgili taleplerini bize iletebilmeleri için "Kulağım Sende" uygulamasını başlattık. 23 Nisan'dan itibaren de dijital ortamdan onları dinlemeye devam edeceğiz. Ben onların taleplerini bizzat okuyacağım. Çocuklarımızın çok farklı bakış açıları var ve böylelikle onların her türlü fikirleri bize yenilik katacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak
Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:15:00. #1.16#

title