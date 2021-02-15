Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Av. Şeyma Döğücü kimdir?
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Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Av. Şeyma Döğücü kimdir?

15.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:10
Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Av. Şeyma Döğücü kimdir?

Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir. Aslen Çorumlu olan Şeyma Döğücü, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Av. Şeyma Döğücü kimdir, hangi partiden?

İşte, Şeyma Döğücü'nün hayatına dair bilgiler...

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Sancaktepe Belediye Başkanlığı görevinde 2019 tarihinden itibaren Av. Şeyma Döğücü bulunmaktadır.

AV. ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:22:30. #1.14#
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