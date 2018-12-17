Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Suşehri'nde

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sivas'ın Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Erdem, Suşehri Kaymakam vekili Çağlar Partal'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra Suşehri Belediye Başkanlığı'na geçen Erdem, burada Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sıla-i rahim yapmak üzere kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdem, "Göreve yeni başlayan Sivas Valisi sayın Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e hayırlı olsun dileklerimizi iletmek üzere Sivas'a geldim. Bizleri misafir eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Suşehri Belediye Başkanı Yüksel ise, "Sancaktepe Belediye Başkanımızı ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Erdem'e bizlere ve ilçemize verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden de hazır bulundu.

Kaynak: AA