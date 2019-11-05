Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün Londra'da saldırıya uğraması

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:12

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Londra'da uğradığı saldırıya ilişkin, "Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tamamen gerçek dışı ifadelerle, karalama ve iftiralarla slogan attılar. 'Yalan söylüyorsunuz', 'Herkesi kandırıyorsunuz' dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Öldürecek gibi üzerimize bir anda yüklendiler, üstümüze koştular. Aramızda belli bir mesafe vardı ve polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi." dedi.

Döğücü, İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğramasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Strazburg'taki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için üye olarak görevlendirildiğini dile getiren Döğücü, şunları anlattı:

"Londra üzerinden gittik. Hafta sonu Londra Meydanı'nı gezerken, tamamen tesadüfen PKK yandaşlarının bir mitingine, gösterisine rastladık. Meydandan ayrılacağımız sırada toplu bir şekilde gelip Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tamamen gerçek dışı ifadelerle, karalama ve iftiralarla slogan attılar. Ellerinde teröristbaşı Öcalan'ın resimli bayrakları ve kendi bayrakları vardı. Çok kalabalık bir gruptu. Biz oradan ayrılmak istedik ama büyük anons araçlarından Suriye'de kimyasal gazlarla zehirlenen çocuklara ait olduğunu iddia ettikleri çocuk seslerini dinlettiler. Bunu yapanın Türkiye ve Erdoğan olduğunu söyleyince, biz buradaki gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık. Bir kadına herhangi bir saldırıda bulunamayacaklarını düşünerek 'Yalan söylüyorsunuz', 'Herkesi kandırıyorsunuz' dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü, adeta katil gözlerini gördüm. Öldürecek gibi üzerimize bir anda yüklendiler, üstümüze koştular. Aramızda belli bir mesafe vardı ve polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi. Biz de hızla oradan uzaklaştık. Büyükelçiliğimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın bilgisi dahilinde Strazburg'a geçişimizi yaptık."

Döğücü, ciddi bir tehlike atlattıklarını sonradan fark ettiklerini ifade ederek, "Bu insanların farklı Avrupa ülkelerinde Türklere karşı yaptıkları sebepsiz, ırkçı bir bakış açısıyla yaptıkları saldırıların peş peşe geldiğini biliyoruz. Belki o anda bir darp almadık ama hakikaten onların gözlerinde kadın, çoluk, çocuk dinlemeyen o bakışı gördük. Rabbimize şükrediyoruz, hiçbir yara bere almadan ülkemize döndük." diye konuştu.

"Hükümetin istediği kişilerin kazanmasıyla alakalı çalışmalar yapıldığını ima eden konuşma yaptı"

Şeyma Döğücü, daha sonra toplantı için Strazburg'a geçtiklerini belirterek, "Belki oradaki PKK'lardan beklenen bir tavırdı ama Strazburg'ta Avrupa Konseyinin Genel Kurulunda gördüğümüz tavır da onun adeta gömlek ve ceket giymiş bir tavrıydı. İstanbul Seçimleri Raporu orada tartışılıyordu ama her vesileyle Türkiye üzerine çullanan bir anlayışla karşı karşıya kaldık Avrupa Konseyinde. Orada da Türkiye'nin despot olduğunu, Türkiye'de özgürlüklerin olmadığı... Özellikle HDP'li belediye başkanları 'Türkiye'de Kürtçe konuşulmadığını' ve 'Kürtçe konuşanların dövüldüğünü' Avrupa Konseyinde ifade ediyor." diye konuştu.

Fransa ve İtalya delegasyonunun Türkiye'de seçimlerin baskı altında yapıldığını iddia ettiğini aktaran Döğücü, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul seçimleriyle ilgili olarak konuşmacı olarak davet edilmişti. Maalesef özgürlüğün olmadığı ve baskı altında, hükümetin istediği kişilerin kazanmasıyla alakalı çalışmalar yapıldığını ima eden bir konuşma yaptı. Karşımıza çıkan konulardan biri de terör suçuyla suçlanan, hakkında iddia olan belediye başkanlarının yerine belediye başkanlarının atanmasıydı. Bu konuda da seçilmişlerin görevden alınamayacağına dair de Büyükşehir Belediye Başkanı görüş ifade etti. Sadece 13 belediyemizde bu işlem yapılıyor. Neden diğer belediyelerde böyle bir atama yapılmıyor? Çünkü haklarında ciddi iddialar var. Avrupa'da da bu süreci farklı bir şekilde lanse ediyorlar."

Döğücü, Londra'da yaşadıklarının ardından duyarlılık gösterenlere teşekkür ederek, "Orada benim yerimde kim olursa olsun aynı tavır ve davranışı sergilerdi diye düşünüyorum." dedi.

"Şehir hastanesi ihalesi yeniden yapılacak"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yapılması planlanan şehir hastanesine ilişkinde şu bilgileri verdi:

"Şehir hastanesinin ihalesinin iptal edildiğine, şehir hastanesinden vazgeçildiğine dair bazı meslek odaları ve muhalif gruplar tarafından açıklamalar yapıldı. Durum kesinlikle böyle değil. Sağlık Bakanımızla görüştüm. Resmi Gazete'deki ihalenin iptal edilmesi kararı, sadece bir prosedür, kamu-özel ortaklığıyla ilgili olan ihale edildi. Proje ihalesi bugün, yarın yeniden Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 19 Kasım'da saat 11.00'de şehir hastanesi ihalesi yeniden yapılacak. 4 bin 200 yataklı Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi yapılacak. Yeri belli, Sağlık Bakanlığına devri yapıldı. Böyle bir projeden vazgeçilmesi mümkün değil."

Kaynak: AA