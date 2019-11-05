Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, Londra'da uğradığı saldırıyı anlattı

05.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:55

SANCAKTEPE Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, geçen hafta Londra 'da terör örgütü PKK destekçileri tarafından uğradığı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Uluslararası Belediyeler Birliği'nin toplantısına katılmak üzere geçen hafta Londra'ya giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, oradaki terör örgütü destekçileri tarafından saldırıya uğramıştı. Döğücü, bugün olaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, ""Sizlere öncelikle bir teşekkür borcumuz var. Malumunuz Londra'da yaşamış olduğumuz menfur olay sonrasında basınımız gerçekten uğramış olduğumuz menfur olaydan dolayı arkamızda çok dik durdu ve bunun bütün kamuoyuna duyurusunu yaparak Türkiye olarak bütün kardeşlerimin arkamızda durmasına vesile oldu. Gerek Sancaktepeli hemşehrilerimize gerek Türkiye'nin her yerinden destek veren kardeşlerimize, siyasi büyüklerimize özellikle Dışişleri Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

GERÇEK DIŞI İFADELERE KAYITSIZ KALAMAZDIK

Döğücü, Londra'da, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Belediyeler kongresi için üye delege olarak görevlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Orada seçimler yapıldı. Konu da İstanbul seçimleriydi. Londra üzerinden gittik. Hafta sonu orada Londra Meydanını gezerken, tamamen tesadüfen PKK ve yandaşlarının bir mitingine, gösterisine rastladık. Biz meydandan ayrılacağımız sırada geldiler. Toplu bir şekilde geldiler ve orada Türkiye aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tamamen gerçek dışı ifadelerle adeta karalama ve iftiralarla sloganlar attılar. Ellerinde terörist başı Öcalan'ın resimli bayrakları vardı. Kendi bayrakları vardı ve çok kalabalık bir gruptu. Önce biz oradan ayrılmak istedik ama gittikçe artan ifadelerle hatta büyük anons araçlarıyla küçük çocukların seslerini verdiler. Adeta babalarına yalvaran 'yanıyorum baba bana yardım et' şeklinde ifadeler ve bunun kimyasal gazlarla ve bunun Suriye'de kimyasal gazlarla zehirlenen çocuklara ait bir ses olduğunu ifade ettiler. Bize karşı bu ifadelere asla kayıtsız kalamazdık. Burada olan kardeşlerimin hepsi de inanıyorum ki benim orada gösterdiğim tavrı mutlaka gösterecekti. Çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Suriyelilere kucak açmış Hiç kimsenin almadığı bu sığınma talep eden yurtlarından olmuş kişilere kucak açan bir millet olarak böyle ifadelerle orada Avrupa kamuoyuna lanse edilmesini hazmetmek doğrusu hiç mümkün değildi."

ORADA ADETA KATİL GÖZLERİNİ GÖRDÜM

Şeyma Döğücü, "Orada özellikle tek başına bir kadına saldıra bulunamayacaklarını düşünerek 'yalan söylüyorsunuz, herkesi kandırıyorsunuz.' dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Orada adeta katil gözlerini gördüm. Öldürecek gibi bir anda üzerimize yüklendiler, üzerimize koştular. Ama aramızda belli bir mesafe vardı. Polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi. Dolayısıyla biz de oradan hızla uzaklaştık. Akabinde büyükelçimizin dışişlerimizin bilgisi dahilinde Strasbourg'a girişimizi yaptık. Ciddi bir tehlike atlatmışız. Orada bunun farkına varamadık belki ama sonradan anladık ki bu insanların Norveç'te farklı Avrupa ülkelerinde Türklere karşı yapmış oldukları sebepsiz, sadece ve sadece ırkçı bir bakış açısıyla yapmış oldukları saldırıları da peş peşe geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla belki o anda bir darp almadık. Hakikaten onların gözlerinde kadın, çoluk çocuk dinlemeyen o bakışı görmüş olduk. Rabbimize şükür ediyoruz hiçbir yara bere almadan ülkemize döndük." dedi.

AVRUPA KONSEYİ'NDEKİ TAVRA DAHA ÇOK ÜZÜLDÜM

Strasbourg'daki toplantı hakkında da konuşan Döğücü, şunları söyledi:

"Akabinde Strasbourg'da da aynı ifadeleri ne yazık ki belki oradaki PKK'lılardan beklenen bir tavırdı ama Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nin genel kurulunda gördüğümüz tavırla onun adeta gömlek ve ceket giymiş bir tavrıydı . Orada da Türkiye'nin despot olduğu, Türkiye'de özgürlüklerin olmadığı, özellikle HDP'li belediye başkanlarının onlara vermiş olduğu yalan söylemler, hala Türkiye'de Kürtçe konuşulmadığını ve Kürtçe konuşanların dövüldüğünü Avrupa Konseyi'nde ifade ediyorlar. Orada da bu tavrı görüyoruz. O yüzden bizim millet olarak el ele gösterdiğimiz birlik tavrını dışarıda da Avrupa kamuoyuna da çok iyi anlatmamız gerekiyor. Maalesef Türkiye'yi çok farklı anlatıyorlar. Avrupa Konseyi'ndeki o tavra daha çok üzüldüm."

İMAMOĞLU: İSTANBUL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ MAALESEF ORADA ÖZGÜRLÜĞÜN OLMADIĞINI İMA EDEN KONUŞMA YAPTI

"Gerek Fransa gerek İtalya'nın oradaki delegasyonunun Türkiye'de seçimlerin baskı altında yapıldığını ifade ettiklerini" söyleyen Döğücü, " Bunun üzerine söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul seçimleriyle ilgili orada konuşmacı olarak davet edilmişti. İstanbul seçimleriyle ilgili maalesef orada özgürlüğün olmadığı ve baskı altında hükümetin istediği kişilerin kazanmasıyla alakalı çalışmalar yapıldığını ima eden bir konuşma yaptı. ve orada karşımıza çıkan konulardan birisi de terör suçuyla suçlanan hakkında iddia olan belediye başkanlarının yerine belediye başkanlarının atanması konusuydu. Bu konuda da seçilmişlerin görevden alınamayacağına dair Büyükşehir Belediye Başkanı görüş ifade etti. Sadece 13 belediyemizde bu işlem yapılıyor. Neden diğer belediyelerde böyle bir atama yapılmıyor. Çünkü haklarında ciddi iddialar var ve seçildikten sonra yaptıkları girişimler, ziyaretler, yardımlar, desteklerle ilgili ciddi iddialar olan kişiler hakkında bu tür soruşturmalar yapılması için bir süre görevden alınıyor. Bu hukuki bir kavramdır. Soruşturmanın selameti için orada görevden alınır ve soruşturma orada delillerin kaybolmaması gibi sebeplerle sürdürülür. Ama kayyum ataması olarak belirtilen bu süreci Avrupa'da da çok farklı bir şekilde lanse ediyorlar." Diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul