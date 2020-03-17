Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "Koronavirüsüne savaş açtık" Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID - 19) ile mücadele için Sancaktepe Belediyesi de yaklaşık 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID - 19) ile mücadele için Sancaktepe Belediyesi de yaklaşık 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Sancaktepe Belediyesi son olarak da, ilçe sakinlerine ve personellerine yönelik hijyen önlemleriyle ile ilgili bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü'nün talimatıyla koronvirüsünün ilçede yayılmasını engellemek, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirgemek amacıyla Sancaktepe Belediyesi ekipleri bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, siyasi parti merkezleri, meydanlar, cadde ve sokaklar, 78 okul,73 camii ve 5 cemevi dezenfekte edilmiş olup 1.200.000 m2 alanın daha dezenfekte ediyor.

FAHİŞ FİYATLARA DENETİM

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere market, eczane, halk pazarı gibi satış noktalarında fahiş fiyat artışlarının denetlenmesini gerçekleştiren Sancaktepe Belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor. Sancaktepe Belediyesi olarak Nano teknolojisi ile başta okulların dezenfektesi olmak üzere bir aydır koronavirüs tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürdüklerini, son bir hafta içinde ise tedbirlerin arttırıldığını belirten Başkan Av.Şeyma Döğücü, "Devletimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz ama bir yandan da aldığımız tedbirler çerçevesinde hayat devam ettiği için normal yaşantımızı sürdürerek belediye hizmetlerini aksattırmadan devam ettirerek her koşulda Sancaktepeli komşularmızın yanında ve hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediyesi ayrıca çalışanlarını ve ilçe halkını bilgilendirmek için bilgilendirici Afiş, Kitapçık, Broşür ve el ilanlarının dağıtımı yaptı.

Kaynak: DHA