Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den vatandaşlara kavurma ikramı
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Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den vatandaşlara kavurma ikramı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Kurban Kesim Alanı'nda vatandaşlara pilav üstü kavurma ikramında bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den vatandaşlara kavurma ikramı
31.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:14

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Kurban Kesim Alanı'nda vatandaşlara pilav üstü kavurma ikramında bulundu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Sancaktepe Belediyesi Kurban Kesim Alanında korona^virüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirildi. Kesim alanına gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, vatandaşlara pilav üstü kavurma ikramında bulundu. Başkan Döğücü, "Bütün İslam aleminin, milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice sağlıklı, sıhhatli bayramlara, mesafesiz, gönül gönüle, el öpebileceğimiz bayramlara bizleri kavuştursun. Bugün kurban kesim alanındayız. Sancaktepe'ye kurban kesimi ve satışıyla ilgili hizmet veriyoruz. Kurbanlarımız bir taraftan tekbirlerle kesiliyor hızlı bir şekilde. Bir taraftan da belediyemiz olarak kesmiş olduğumuz kurbanları kavurma yaptık ve halkımıza dağıtıyoruz" dedi.

"Mesafeli bir bayram yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Döğücü, "Birlikte güzel bir bayram yaşıyoruz. Hijyen kurallarına uygun, fazla kalabalık olmadan, mesafeli ve maskelerimizle bayram yaşıyoruz. Rabbim daha iyilerine kavuştursun. Burada günlerdir hummalı bir çalışma vardı. Anadolu'dan hayvanlarını getirdiler, yerleştiler. Güzel satış oldu. Bugün de kurbanlarını kesen vatandaşlarımızı etlerini parçaladı, aldıp evlerinde götürüyorlar. Ben tekrar Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, sıhhatle tamamlamayı nasip etsin" diye konuştu.

"Kesim alanı çok güzel olmuş"

Kurban kesimi için alana gelen vatandaşlardan Samet Kılıç, "Ülkemizin bayramını kutluyorum. Korona virüssüz bir yıl diliyorum. Rabbim kabul etsin, biz de kurbanımızı kesmeye geldik. Belediyenin kesim alanı da çok güzel olmuş. Bundan sonraki bayramlarda da kurbanlarımızı kesmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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