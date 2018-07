Sancaktepe 15 Temmuz'u Unutmadı

Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde düzenlediği etkinliklerle şehitleri andı.

Sancaktepe Belediyesi Fetullaçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesi yapılan kanlı darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde darbe şehitlerini anma ve darbenin unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye tarafından düzenlenen ilk etkinlik Sancaktepe Milli İrade ve Özgürlük Meydanı'nda düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda Sancaktepeli katıldı. Anma programı ilk olarak Sancaktepe Belediyesi mehter takımının gösterisi ile başladı, daha sonra Grup Tillo'nun konseri ile devam etti. Meydanda bir araya gelen Sancaktepeliler, demokrasi nöbeti tutarak şehitler için Kur'an okuyarak dua etti. Ellerinde Türk bayrakları ile meydanı dolduran vatandaşlar 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde yeniden demokrasi nöbeti tuttu.

"Bu millet şehit olmayı seve seve yerine getiriyor"

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, 15 Temmuz'u 2 yıl önceki aynı ruhla yaşadıklarını belirterek, "Bu gün yine üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, aynı canlılıkla, aynı ruhla Sancaktepe'de bu meydanda beraberiz. O gün karanlık bir akşamdı. Üzerimize kabus gibi geldiler. Anadolu'nun her farklı köşesinde büyük bir ümitsizlik, bir anda ne olacak diye baktık birbirimize. Ancak zaman ilerledi, Allah'ın lütfu, Cenabı Hakk'ın milletimize merhameti ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarından halkımızı meydanlara çağırması ile beraber 81 vilayetimizde, Anadolu'nun her köşesinde, her ilçesinde, her köyünde, İstanbul'un her meydanında, yüz binler, milyonlar darbeye karşı tek yürek olarak, Çanakkale ruhu içerisinde meydanlara akın etti. O gece 250 şehit verdik, mekanları cennet olsun. Tarih boyunca, inancımız, vatanımız, bayrağımız, milletimiz adına şehit olan bütün kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Bu millet şehit olmayı seve seve yerine getirirken, birileri gazi olurken niye şehit olmadın diye hayıflanıyor. Bizi biz yapan inançlarımız ve değerlerimiz ile bu topraklarda kıyamete kadar özgür yaşayacağız" dedi.

"15 Temmuz milletimizin kıyama kalktığı gündür"

15 temmuz gecesinin milletin kıyama kalktığı gün olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise, "15 Temmuz, milletimizin kıyama kalktığı gündür. 15 Temmuz bir liderin milletinin önüne düşüp, milleti ile birlikte hain işgal girişimcilerine karşı dimdik ayakta durduğu gündür ve o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. O geceyi hepiniz hatırlıyorsunuz, bir lider düşünün ben milletimin arasına gidiyorum, milletimi sokaklara, meydanlara davet ediyorum, hava limanlarına davet ediyorum, gelip ne yapacaklarsa, tankları ile topları ile orada yapsınlar. Ben milletimin üzerinde bir güç tanımıyorum diyen bir lider düşünün. Silahlarını milletine doğrultan, o hainlere karşı silahsız bir şekilde 4 saatlik bir mücadelenin sonunda onları püskürtmenin adıdır 15 Temmuz ve sabah o püskürtmenin ardından hiçbir şey olmamış gibi işlerine gittiği günün adıdır 15 Temmuz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, anma programları çeşitli etkinliklerle devam etti.