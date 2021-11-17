Sancaklıkayadibi alt ve üstyapısını tamamen yeniliyor

MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hayata geçirdiği alt ve üstyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıkayadibi mahallesinde 2 milyon TL yatırım maliyetiyle bin 800 metre kanalizasyon, bin 600 metre içme suyu hattı ve bir adet foseptik imalatı devam ediyor. Sancaklıkayadibi mahallesi, sağlıklı bir altyapıya kavuşmasının ardından döşenecek olan 13 bin metrekare kilitparke taş ile de temiz ve güzel bir görünüme kavuşacak. Mahallenin atıksuları foseptik kuyusunda depolanarak vidanjör aracılığıyla atıksu arıtma tesislerine aktarılacak ve arıtılmış bir şekilde doğaya deşarj edilecek.

Sancaklıkayadibi çok güzel olacak

Sancaklıkayadibi Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Köyümüz altyapıya kavuştu. Kanalizasyon hattı bittikten sonra içme suyu hattına başlanacak. Yapılan çalışmalarla birlikte köyümüz rahatlayacak. Kilitparke taş döşemesi de olacak. Köyümüz çok güzel olacak. Allahım İnşallah o günleri göstersin. Mahalle sakinlerimiz 'Muhtarımızdan da memnunuz, Cengiz Başkanımızdan da memnunuz' diyorlar. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun" diye konuştu.

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