Sancakay ne demek? Sancakay anlamı nedir? Sancakay isminin anlamı ne?
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Sancakay ne demek? Sancakay anlamı nedir? Sancakay isminin anlamı ne?

11.01.2021 22:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:49
Sancakay ne demek? Sancakay anlamı nedir? Sancakay isminin anlamı ne?

Survivor yarışmacısı Sancakay'ın adı dikkat çekiyor. Survivor Sancakay 2021 ünlüler takımında yer almaktadır. Peki ama Sancakay ne demek? Sancakay anlamı nedir? Sancakay isminin anlamı ne?

Sancakay isminin anlamı merak ediliyor. Survivor yarışmacısı Sancakay yarışmada başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Sancakay adı yarışmada geçtikçe izleyiciler Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Peki ama Sancakay ne demek?

SANCAKAY NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Survivor izleyicileri Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Sancakay ismi hem kadın hem erkek için kullanılmaktadır. Sancakay ismi ise iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 22:49:28. #1.15#
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