Sancak'tan İnegöl'e Kardeşlik Köprüsü
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Sancak'tan İnegöl'e Kardeşlik Köprüsü

Sancak'tan İnegöl'e Kardeşlik Köprüsü
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, gönül coğrafyasında kurduğu kardeşlik köprüsü ile Sırbistan Sancak bölgesi Tutin şehrinden gelen 45 kişilik öğrenci grubunu İnegöl'de ağırladı.

Boşnak kökenli grup, düzenlenen programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi.

Hayrat Vakfı İnegöl Temsilciliğinin misafiri olarak İnegöl'e gelen Tutin Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 45 kişilik ekibe İnegöl Belediyesi'nin rehberliğinde şehir tanıtımı yapıldı. Öğrencilere İnegöl Belediyesi Kent Müzesi olmak üzere bir haftalık süreçte birçok farklı noktanın tanıtımı yapıldı. Misafir öğrenciler düzenlenen akşam yemeğinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldiler.

SİZLERİ İNEGÖL'DE AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ

Kardeşlik köprüsü temalı buluşmada selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Sizleri İnegöl'de ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnegöl'ü çok özel bir bölge olarak ifade edebilirim. Sanayi şehri, tarım ve turizm şehri. İnegölümüz yaklaşık üç yüz bin insanın yaşadığı bir şehir. Burada 65 bin öğrenci ve 120 bin genç nüfusumuz mevcut. Şehrimizde Kafkaslardan, sizlerin bölgesi olan Balkanlardan ve Türkiye'nin tüm vilayetlerinden insanlar yaşıyor. Boşnak kökenli çok kıymetli vatandaşlarımız var. Allah'a hamd olsun ülkemizde de şehrimizde de huzur ve birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizi önemsiyoruz. Özellikle başka coğrafyalarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizlerin de Tutin'de yapmış olduğu çalışmaları inceledim ve çok mutlu oldum. Çabalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da sizlere başarılar diliyorum. Burada sizlerle bizi bir araya getiren Hayrat Vakfı yönetimine çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizler ağırlamaktan onur duyacağımızı ifade ediyorum.'' dedi.

Başkan Alper Taban'ın konuşması öğrencilere tercüme edilirken, program yapılan sohbetlerle son buldu.

Kaynak: Bültenler

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