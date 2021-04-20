Sancak Plastik Sadık Gövercin Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı
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Sancak Plastik Sadık Gövercin Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı

Sancak Plastik Sadık Gövercin Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri arasında sosyal medya ortamında yurt genelinde düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri arasında sosyal medya ortamında yurt genelinde düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen 5'inci sınıflar Sancak Plastik Sadık Gövercin Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlandığı belirtildi.

Yarışmada birinciliği Seydişehir Gazi Ortaokulu'ndan Ahmet Tarık Topçu, ikinciliği Seydişehir Yaylacık Ortaokulu'ndan Mehmet Ateş, üçüncülüğü ise Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu'ndan Havva Nur Sunar'a ait eserlerin kazandığı ifade edilen açıklamada, yarışmada ayrıca sergilemeye layık görülen eserlerin de belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, birinci gelen eserin sahibinin 750, ikinci gelen eserin sahibinin 500, üçüncü elen eserin sahibinin de 350 liralık para ödülünün ve hediye çekinin sahibi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mansiyon kazanan üçüncü ve dördüncü olan eserlerin sahipleri ise kırtasiye ve hediye çekleri kazanmıştır. Sergileme kazanan eserlere ise 50 liralık para ödülü verilecek. Yarışmanın ödül töreni ve fotoğraf sergisi ise Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi Sergi salonunda 23 Nisan Cuma günü düzenlenecektir. Yarışmaya katılan ödül kazanan ya da kazanamayan tüm çocuklarımızı kutluyor, bayramlarını tebrik ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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