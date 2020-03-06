Sancak camilerinde İdlib şehitleri için dua edildi

06.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:36

NOVİ Sırbistan'daki Müslüman Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki tüm camilerde, cuma namazı öncesinde İdlib'de şehit olan Türk askerleri için dua edildi.

Sırbistan İslam Birliği (IZS) Sancak Meşihatı'nın aldığı karar doğrultusunda, namaz öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Cuma namazını Tutin şehrindeki Sultan Fatih Camisi'nde kıldıran Sancak Müftü Yardımcısı Muhamed Demirovic, başta Türkiye olmak üzere, dünya genelindeki tüm Müslümanların acılarını paylaştıklarını söyledi.

Demirovic, Türk askerlerinin Suriye'de tehdit altında bulunan aciz Müslüman halkın onuru ve şerefi için hayatlarını feda ettiklerini vurgulayarak, Müslümanların sadece kendi dinlerinden olanlar için değil tüm insanlık için iyilik mücadelesi vermeleri gerektiğini altını çizdi.

Şehit olan Türk askerleri için Tutin'in yanı sıra Sancak'ın diğer önemli şehirleri Novi Pazar, Sjenica ve Prijepolje'de de dua edildi.

Kaynak: AA