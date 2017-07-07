Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakaları

KAYSERİ(AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 1. Sancak Beyi Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakası, yarın Kayseri'de yapılacak.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Veteriner Fakültesi yanında Atçılık Spor Sahası'nda düzenlenecek müsabakalara 12 farklı ülkeden 45 sporcu katılacak.



Müsabakalar hakkında bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, şunları kaydetti:



"At ve okçuluğu hem üniversitemizde hem de ülkemizde icra ediyoruz. Ancak, bu alan diğer spor dalları arasında biraz ihmal edilmiş. Erciyes Üniversitesi olarak biz bu alana ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda halkımızın, üniversite öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bu spora olan ilgisini artırmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da atlı okçuluğun hem ilimizde hem de ülkemizde, üniversitemiz öncülüğünde çok iyi şekilde icra edileceğini ümit ediyoruz."



Müsabaka düzenleme komitesinden Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nisa Gül Amuk, 1. Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakası'nın dünyada bir üniversitenin desteklediği ve ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası atlı okçuluk müsabakası olduğunu vurguladı.



Müsabakalar, 8-9 Temmuz'da saat 10.00 ile 17.00 arasında Veteriner Fakültesi yanı Erciyes Atçılık Spor Sahası'nda gerçekleştirilecek.