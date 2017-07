Sancak Beyi Atlı Okçuluk Kupası 8 Temmuz'da Başlıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakası, 8 Temmuz'da başlıyor. İki gün sürecek müsabakalara 12 farklı ülkeden 45 sporcu katılacak. Ata mirası atlı okçuluğu canlandırmak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilecek müsabakanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.



ERÜ Veteriner Fakültesi yanında Atçılık Spor Sahasında düzenlenecek müsabaka hakkında bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, at ve okçuluğun atalarımızın önem verdiği iki unsur olduğunu belirtti.



Rektör Yardımcısı Yıldız, "Bu iki unsuru bir spor olarak ta hem üniversitemizde, hem de ülkemizde icra ediyoruz. Ancak, bu alan diğer spor dalları arasında biraz ihmal edilmiş. Erciyes Üniversitesi olarak biz bu alana ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda halkımızın, üniversite öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bu spora olan ilgisini artırmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da atlı okçuluğun hem ilimizde, hem de ülkemizde, üniversitemiz öncülüğünde çok iyi şekilde icra edileceğini ümit ediyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bize destek veren belediyelerimize, özellikle de Büyükşehir Belediyesine, Melikgazi Belediyesine ve Talas Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Açıklamasında etkinliğin Erciyes Üniversitesi için önemine de değinen Rektör Yardımcısı Yıldız, "Bu etkinlik üniversitemiz için önemli. Çünkü bizim atçılıkla ilgili uygulama araştırma merkezimiz var. Burada atlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu alanda da üniversitemiz ön planda. Atlı okçulukla birlikte hem öğrencilerimizin hem de Kayseri halkının atlı okçuluğa karşı ilgisi artmış olacak. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi geleneksel sporumuz ama ihmal edilmiş bir alan. Bundan dolayı Erciyes Üniversitesi olarak biz önderlik etmek istiyoruz. Daha sonra uluslararası bir organizasyona bir üniversitenin ev sahipliği yapması, hem ülkede, hem de bu alandaki ilgi duyan ülkelerde, ülkemizin adını insanlara duyurmuş olacağız, aynı zamanda da ihmal edilmiş olan sporumuza karşı ilgiyi artırmış olacağız" diye konuştu.



Müsabaka düzenleme komitesinden Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nisa Gül Amuk ise, 1. Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakasının dünyada bir üniversitenin desteklediği ve ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası atlı okçuluk müsabakası olacağını kaydetti.



Yrd. Doç. Dr. Nisa Gül Amuk, "Erciyes Üniversitesi olarak ata mirası değerlerimizin korunması ve yaşatılması amacıyla Atlı Okçuluk Sancağı Atlı Okçuluk Spor Kulübüyle birlikte tertiplediğimiz 1. Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakası 8-9 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşecek. 12 farklı ülkeden 45 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakası dünyada bir üniversitenin desteklediği ve ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası atlı okçuluk müsabakası. Anadolu'nun Türkleşmeye başladığı dönemden bu yana önemli bir kültürel merkez olan Kayseri ili, 1. Uluslararası Sancak Beyi atlı okçuluk müsabakasıyla birlikte Türkiye'de uluslararası atlı okçuluk müsabakası tertipleyen 3. il. Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Sancağı Atlı Okçuluk Spor Kulübü tertiplenen bu uluslararası atlı okçuluk spor müsabakası ile Kayseri ilinin kültürel ve tarihi sürekliliğinin sağlanması ve sosyal- kültürel katkıların sunulması bakımından da önemlidir. 8-9 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Veteriner Fakültesi yanı Erciyes Atçılık Spor Sahası'nda gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakasına tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Kayseri Sancağı Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Emrah Koç da açıklamasında atlı okçuluk teriminin 2000'li yıllardan itibaren literatüre girdiğini söyledi.



Koç, "İnsanlar atlı okçuluğu sadece bir spor olarak görmesinler. Atlı okçuluk daha çok bizim kültürümüzde olan bir spordur. Bir kültür mirası olarak görüp buna göre sahip çıkarsak daha doğru olur. Bu işin ruhunu anlamak, bilmek gerekir. Yani bizim ecdadımız bunu neden, nasıl yapmış diye kitapları araştırmamız gerekir. Biz bu sporu yaparken başımızdaki sarığa kadar sipahilerimizin giydikleri, kuşandıkları kıyafetlerin orijinallerini kullanmaya çalışıyoruz. Araştırdığınız zaman bu spor daha vazgeçilmez oluyor" dedi.



Yapılacak müsabaka ve müsabakaya katılacak sporcular hakkında da bilgiler veren Koç, "Bu uluslararası bir müsabaka. Müsabakaya Fransa, Almanya, Katar, Malezya, Kuveyt, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya, Tayland, Güney Afrika, Macaristan ve Türkiye'den birçok müsabık katılacak. Müsabaka 100 metrelik bir parkurda düzenleniyor. At koşarken biz çeşitli hedeflere ok atıyoruz. Üç farklı parkurda müsabıklarımıza ter döktüreceğiz. Bunların ilki Türk parkuru olarak geçen parkur. Bu parkurda yüz metrede üç farklı hedef var. İleri doğru, geriye doğru ve tamamen yan atış. İkinci olarak kabak parkuru da çok önemlidir. At dörtnala giderken 8 metrelik bir direğin tepesindeki tepsiye atış yapılır. Bir de ikili atış dediğimiz, uzak atış yapılması gereken bir parkur var. Müsabıklarımız bu üç parkurda yarışacak. Bu üç parkurda ayrı ayrı derecelendirme yapacağız. Bir de müsabaka şampiyonunu seçeceğiz. Bu üç parkurdaki başarılarını toplayacağız ve müsabaka şampiyonunu belirlemiş olacağız. Bu müsabaka bizim hayalimizdi. Kayseri'de uluslararası bir müsabaka düzenlemek çok uzun yıllardan beri kulüp olarak hayalimizdi. Üniversitemizin desteğiyle bu hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ben başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ