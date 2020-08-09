Sanayinin Meryem teyzesi erkeklere taş çıkartıyor Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yıldır eşi ve oğlunun oto boyama dükkanında çalışan 54 yaşındaki Meryem Yılmaz, görenlerin de ilgi odağı oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yıldır eşi ve oğlunun oto boyama dükkanında çalışan 54 yaşındaki Meryem Yılmaz, görenlerin de ilgi odağı oldu. Sanayide otomobilleri boyamaya hazır hale getiren Yılmaz, aynı zamanda mutfağa girerek yemekleri de yapıyor.

Serik ilçesinde yaşayan Meryem Yılmaz (54), sanayide oto boyacı dükkanı olan eşine, 'bu işi ben de yapabilirim' diyerek talepte bulundu. Yaklaşık 7 yıldır otomobil kaportalarını spiral makinesiyle zımparalayan, boyamaya hazır hale getiren Yılmaz, eşi ve oğluyla birlikte mesai yapıyor. Yılmaz'ı dükkanda görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"YAPABİLENE GÜZEL İŞ"

Dükkanda oğlu ve eşine yardımcı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı zamanda onlara yemek yapıyorum, çay demliyorum. Yapabildiğim kadar da yardım ediyor. Daha önce eşime, 'Bu iş zor mu?' diye sormuştum. Onlar da bana çok da zor olmadığını söyledi. 'Ben de yapabilirim' diye başladım. 7 yıldır bu işi yapıyorum, yapabilene çok güzel bir iş. Dükkana gelen müşterilerim de oto boyacılığı yapmama alıştı. Sabah mesaiye saat 07.30'da başlıyoruz. Sabah kahvaltı hazırlıyorum, öğlen de yemekleri yapıyorum. Akşam da yemeği evde yiyoruz. Gelen müşteriler de bana alıştı. 'Kolay gelsin teyze, nasılsın' diye hatırımı sorarlar" diye konuştu.

Ev hanımlarına seslenen Yılmaz, "Ev hanımlarımız eşlerine yardım etsinler. Başkasının yanında her zaman çalışılmaz ama eşin yanında her zaman çalışabiliriz. Ben eşime elimden geldiğince katkı sunuyorum" dedi.

"AİLE ORTAMI VAR"

Yılmaz'ın oğlu Selçuk Yılmaz da dükkanda ailecek çalıştıklarını kaydetti. Yılmaz, "Annem 7 senedir bize yardım ediyor. Burada aile ortamı var. Annem öğlenleri yemeğimizi pişiriyor, sabah kahvaltımızı hazırlıyor. Aile ortamında güzel bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor. Şaşırıyorlar. Allah nasip ederse ölene kadar beraberiz, aynı ev gibi. Eve gidiyoruz aynı, işe geliyoruz aynı. Değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA