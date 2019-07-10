Sanayinin küçük ustası

Küçük çırak, sanayide çalışırken derslerini de ihmal etmiyor

BALIKESİR - Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'nde çıraklık kültürü devam ediyor. Yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için bir serviste çıraklık yapan 15 yaşındaki Cengiz Öksüzoğlu, hayatı sanayi sitesinde öğreniyor.

Balıkesir'de yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için özel bir serviste çıraklık yapan 15 yaşındaki Cengiz Öksüzoğlu, tatilinin 1 ayında dayısı olan ustasının yanına gelerek çalıştığını ve cep harçlığını da buradan çıkardığını söyledi. Küçük Sanayi Sitesi'nde özel bir serviste çıraklık yapan Cengiz Öksüzoğlu, araçların filtrelerinin sökülüp takılması gibi işlerde çalıştığını ve servisin temizliğinden sorumlu olduğunu belirtti. Çıraklık yapan Cengiz, sanayideki ustaların kendisini sevdiğini de belirterek, yaptığı işten mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Derslerimi aksatmadan çıraklık yapıyorum"

Cengiz Öksüzoğlu, "4 seneden beri serviste çalışıyorum. Balıkesir'e çok yakın bir köyde oturuyorum. İşe aynı zamanda dayım olan ustamla birlikte gelip gidiyorum. Elimden her türlü iş geliyor Allah'a şükür. Süpürge yapıyoruz burada, sağı, solu temizliyoruz, dükkanımızı temizliyoruz. Ustalarımız dükkana bakıyor temiz mi diye, temizse aferin diyerek bizi sevindiriyorlar. Yaz tatillerinde 1 ay burada çalışıyorum, harçlığımı buradan çıkartıyorum. 3 aylık yaz tatilimin bir ayında burada çalışıyorum, ondan sonra ikinci ayda derslerimi çalışıyorum. Derslerime özen gösteriyorum. Sonuçta sanayide çalışıyor olabilirim ama derslerime de özen gösteriyorum. Ondan sonra tatilimin üçüncü ayında da bir ay tatil yapıyorum. Burada çalıştığım süre içinde ustalarım benden memnun, ben onlardan memnunum. Ben bir arabanın hava filtresini sökerim, mazot filtresini sökerim, geçenlerde aracın şarj dinamosunu da söktüm. Sanayide herkes bana karşı çok iyi, beni çok seviyorlar. Çıkardığım şarj dinamosunu elektrikçiye yaptırıp geri taktım. Ben ileride veteriner olmayı çok istiyorum. Ama veteriner olamazsam bu işi devam ettirerek dükkan açıp, usta olmak istiyorum" diye konuştu.

"Sanayiye artık çırak gelmiyor"

Uzun yıllardır Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'nde özel servis işletmeciliği yapan Ali Çoruk, çıraklık kültürünün giderek yok olduğunu söyledi. Anne ve babaların çocuklarını yaz tatillerinde sanayiye göndermediklerini belirten Çoruk, "Sanayide Ali usta olarak bilirler beni. Servisimiz var. Asıl usta eniştemdir benim. Enişte, kayınço birlikte çalışıyoruz. İşlerimiz iyi, işlerimizde bir sıkıntımız yok. Bu elemanlarda bize normalde yaz sezonunda gelir bize. Fakat bazıları da kış aylarında hafta sonlarında da gelir. Yeğenim dersleri olmadığı zaman 'dayı ben gelebilir miyim' der ben de gelebilirsin diyorum. Yaz aylarında buraya gelen çıraklar 1-1,5 ay dururlar ve sonra da tatillerini yaparlar. Artık çırak kalmadı. Eskiden yaz aylarında 20-25 tane çırağımız vardı. Çıraklar şimdi okullardan dolayı çırak gelmiyor. Bir de aileler sanayiye teşvik etmiyor eskisi gibi. Eskiden bizi sanayiye gönderdiklerinde 'eti sizin kemiği bizim' derdi anne baba. Şimdi öyle bir pozisyon yok. Şimdi dayak olayı yok ama eskiden kulak çekme olayları oluyordu. Şimdi artık o pozisyonları geçtik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA