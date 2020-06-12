Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor
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Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj göleti kıyısındaki 60 dönümlük alana kurulan güneş enerji santrali(GES) ile 3 bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor
12.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:26

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj göleti kıyısındaki 60 dönümlük alana kurulan güneş enerji santrali(GES) ile 3 bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yılda 2 milyon TL gelir elde edilen santrallerden 2 tane daha yapılacak.

Fosil yakıtların cazibesini her geçen gün yitirmeye başladığı dönemde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah baraj göleti kıyısında kurulan güneş enerji santrali (GES), 3 bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını güneşten çıkarıyor. Sanayi kenti özelliği nedeniyle enerji tüketimi yoğun olan iller arasında yer alan Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönümlük alana kurulan GES tarlası, güneşin enerjisiyle bir yılda ürettiği elektrik ile 2 milyon 150 bin liralık tasarruf sağlıyor. Yaklaşık 17 milyon liraya mal olan güneş santralinin 2023 yılında kendini amorti edeceğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak adına iki yeni benzer projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti.

3 BİN HANELİK YERLEŞİM YERİNİN BİR YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesinin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma planları için son derece kıymetli olduğuna değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak uzun bir süredir gerek hidroelektrik santralleri gerekse güneş enerjisi santralleri yapıyoruz. Namazgah ve Yuvacık olmak üzere 2 barajımız var. Bizim toplam 7 tane hidroelektrik santral tesisimiz var. Bunların toplamda 4,5 megavat kapasitesi var. Yani yaklaşık 3 bin ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiyoruz. Alternatif bir diğer enerji kaynağımız ise güneş enerjisi santralleri. Arkamızda görmüş olduğunuz bu tesiste güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu tesislerde de bizim 3,5 kilovat enerji üretimimiz var. Bu da 3 bin hanelik yerleşim yerinin bir yıllık enerji ihtiyacının üretimine denk geliyor" dedi.

"2023 YILINA KADAR MALİYETİNİN TAMAMINI KARŞILAYACAK"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değinen Büyükakın, "Gerek güneş enerjisi santralleri gerek hidroelektrik santralleri, herhangi bir problem oluşturmadan, çevreye zararı olmadan şehrin enerjisini karşılamak için, tesislerimizin enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirdiğimiz projeler. Önemli bir kapasitemiz var. Toplamda 10,5 megavata varan kurulu bir tesisimiz oluyor. Bunların sayısını da arttırmayı planlıyoruz. Suyu kullandığımız tesislerde, arkamızda gördüğünüz güneş enerjisi panelleri için uygun alanlar varsa bunun yatırım geri dönüş hesaplarını da yaparak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir arıtma tesisimizin üzerinde de bir hidroelektrik tesisi yapımı gerçekleştiriyoruz. Güneş enerjisi santralleri yatırımlarında projeler daha pahalı olması ile birlikte geri dönüşler daha hızlı oluyor. Bu tesisimiz yaklaşık 14 milyon TL civarında yatırım maliyeti oldu. Ama 2023 yılına kadar bu maliyetinin tamamını karşılayacak kadar bir üretim yapılmakta. Önümüzde benzer 2 proje daha var. Güneş enerjisi santralleri ile ilgili 2 tane daha projemiz var. Hidroelektrik santrallerinde de kapasite sınırına yaklaştık" diye konuştu.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜCÜNÜ ARTTIRACAK

Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklar ile enerji piyasasında rekabet gücünü ortaya koyabileceğini ifade eden Büyükakın, "Biliyorsunuz, biz fosil yakıtlara bağımlı bir ülkeyiz. Doğal gaz, petrolümüz kendi ülkemize yetecek kadar yok. Bunların üzerinden bir enerji üretimi ülkemizin dışa bağımlılığını arttırır. Özellikle enerji maliyetleri açısından rekabet edemeyecek hale getiren bir süreç. Dolayısıyla çeşitlendirilmesi lazım. Özellikle güneş enerjisi santrallerinin arttırılması lazım. Güneşe yüzümüzü döndüğümüz takdirde hem enerjimizi daha çevreci, yenilenebilir kaynaklarla sağlamış oluruz. Hem de rekabet edilebilir bir enerji üretim kapasitemiz olmuş olur" şeklinde konuştu.

(Gürcan Yılmaz -Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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