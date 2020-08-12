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"Sanayinin kalbi"nden 7 ayda 187 ülkeye ihracat

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan ocak-temmuz döneminde 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye 6 milyar 662 milyon 457 bin dolarlık ihracat yapıldı.

12.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:10

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan ocak-temmuz döneminde 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye 6 milyar 662 milyon 457 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'nın temmuz ihracatı 1 milyar 155 milyon 93 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın 7 ayında gerçekleştirdiği dış satımla İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan ikinci il olan Bursa'nın ihracatının yarısından fazlasını otomotiv endüstrisi sırtladı.

Ocak-temmuz dönemindeki 6 milyar 662 milyon 457 bin dolarlık ihracatın 3 milyar 428 milyon 252 bin dolarını OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların da aralarında olduğu otomotiv endüstrisi yaptı.

Otomotiv sektörünün kentin toplam ihracatında yüzde 51,4'lük paya sahip olduğu görüldü.

Yılın 7 ayında otomotivin ardından en fazla ihracata, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü imza attı. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocak-temmuz döneminde 702 milyon 113 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İhracatta 3'üncü sırayı alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün 7 ayda yaptığı ihracat ise 478 milyon 40 bin dolar olarak kaydedildi.

Kentin 7 aylık ihracatında, 357 milyon 75 bin dolarla "makine ve aksamları", 312 milyon 417 bin dolarla "mobilya kağıt ve orman ürünleri", 311 milyon 315 bin dolarla "çelik" ve 248 milyon 380 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri önemli rol üstlendi.

İhracatta Avrupa ülkeleri öne çıktı

Bursa'dan ocak-temmuz döneminde en fazla ürün, Almanya'ya gönderildi. Almanya'ya otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri ağırlıklı olmak üzere 916 milyon 325 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Kentin ihracatında en fazla payı alan ikinci ülke Fransa'ya ise 750 milyon 175 bin dolarlık ürün satıldı.

7 aylık ihracatta 3'üncü sıradaki İtalya'ya 494 milyon 764 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Mısır ve Danimarka'ya ihracatta yüzde 35'in üzerinde artış

Sektörün önemli ihracat pazarlarından Mısır'a yapılan dış satım yüzde 38,40 artış gösterdi. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 106 milyon 262 bin dolardan 147 milyon 64 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 30 milyon 263 bin dolarlık ürün gönderilen Danimarka'ya yapılan dış satım ise yüzde 37,61'lik artışla 41 milyon 643 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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