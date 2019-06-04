Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

SANAYİNİN kalbi Kocaeli'nde İzmit Körfezi'nde sıralanan limanlar Türkiye'nin ihracatına ve ithalatına kapı açıyor. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli'de 34 liman ve kıyı yapısının olduğunu belirterek, "34 tane limanın bize getirmiş olduğu çok ciddi değerler vardır. 34 tane limanda 3 ayda yapmış olduğumuz dış ticaret rakamları ortalama 22 milyar 860 milyon dolardır" dedi.

'Türk sanayisinin kalbi' diye adlandırılan ve bünyesinde petrol, demir çelik, kimya, lastik ve otomotiv sektörü başta olmak üzere kimya, petrol ve LPG depolama tanklarını da barındıran Kocaeli, yerli ve yabancı yatırımcıların ulaşım açısından tercih ettiği kent. Deniz, kara ve demir yolunun yanı sıra Cengiz Topel Havalimanı'nın da bulunduğu Kocaeli, İzmit Körfezi'nde sıralanan limanlarıyla Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli paya sahip durumda.

Kocaeli'nin denizcilik açısından çok önemli bir kent olduğunu belirten Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, "Metrekare anlamında Türkiye'nin en küçük 6'ncı ili fakat kilometrekareye düşen insan sayısına baktığınız zaman da, Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2'nci büyük kent pozisyonuna geçiyor. Kocaeli hem Karadeniz'e hem Marmara'ya kıyısı olan, aynı zamanda da Sapanca Gölü'ne kıyısı olan bir coğrafi konumdadır. 120 kilometre sahil şeridi vardır. Kocaeli'de 34 tane limanımız ve kıyı yapımız vardır. Biz bir sanayi kentiyiz, turizm kentiyiz, çok ciddi yaşayan bir kentiz. Bu 34 tane limanın bize getirmiş olduğu çok ciddi değerler var. 34 tane limanda 3 ayda yapmış olduğumuz dış ticaretimiz rakamları ortalama 22 milyar 860 milyon dolardır. Nisan ayında biz sadece 2,5 milyar dolar ihracat, 3,5 milyar dolar da ithalata ev sahipliği yapmış durumdayız. 2018 yılındaki rakamlara baktığımızda da Kocaeli'nin bize sağladığı fayda yüzde 17 civarında gerçekleşmiştir. Kocaeli 34 limanla beraber, yıl içerisinde yaklaşık 11 bin tane gemiyi kendi körfezinde ev sahibi olarak ağırlamaktadır. Bu rakam her sene artmaktadır, tonaj bakımından da bir artış mevcuttur" dedi.

YÜZDE 15-20 ARASINDA YÜK ELLEÇLENİYOR

Şubesi Başkanı Doğusel, Kocaeli'nde ciddi anlamda yük elleçlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kentimiz, gemilerden elleçlenen yük anlamında Türkiye'nin yüzde 15 ile 20'si arasında yüke ev sahipliği yapmaktadır. Bizim 14 tane organize sanayi bölgemiz var, bizim teknoparklarımız var, bizim serbest bölgelerimiz var. Kocaeli 2 milyon nüfusuyla yaşayan ve İstanbul gibi bir yerin hemen yanı başında bundan çok kıymetli bir alan. Kocaeli birçok alanda da kendini geliştirmiş durumda. Denizcilik anlamında üniversitelerimizde bölümlerimiz mevcut, 13 tane deniz kulübüyle şehrin içinde yaşayan kürek takımından yelken kulübüne varana kadar kentin içinde denizle beraber yaşayan bir şehiriz. Aynı zamanda balıkçılık konusu da çok önemli bizim açımızdan. Kocaeli sınırları içerisinde mavi bayraklı 6 adet plajımız var, şu anda İzmit Körfezi'nde ve Karadeniz'de turizm anlamında su üstü ve su altı sporlarında her türlü aktiviteyi yapan bir kent pozisyonundayız. Bizim en büyük hedefimiz Kocaeli'yi 7/24 denizle ve denizcilikle yaşayan bir kent haline getirmektir. Zaten baktığımız rakamlarda da gördüğümüzde de bunların karşılığını bulduğunu hep birlikte izliyoruz."



Kaynak: DHA

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