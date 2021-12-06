Sanayinin dijital dönüşümü için 5G altyapılı mobil şebeke

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Vodafone Business iş birliği ile MESS Teknoloji Merkezi (MEXT)'te 5g altyapısı ile çalışan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamlayarak sanayinin kullanımına açtığını duyurdu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), imalat sanayisinin dijital dönüşümüne öncü olmak ve Türkiye'yi küresel rekabette güçlendirmek hedefiyle kurduğu MEXT'te bir ilke daha imza attığını duyurdu.

MEXT'in Vodafone Business'ın teknoloji çözüm ortağı olan Ericsson tarafından geliştirilen MPN altyapısını ve çözümlerini kullanarak hayata geçirdiği 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini üretim ortamında kullanıma alarak; Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk tesis olduğu bildirildi.

UÇTAN UCA ENTEGRE DİJİTAL ÜRETİM TESİSİ

MEXT çatısı altında Türk sanayisinin hizmetine sunulan ve Türkiye'nin uçtan uca entegre ilk dijital üretim tesisi olan Dijital Fabrika'da bu proje ile yeni bir dönem başladığı açıklandı.

Açıklamada, "Kurulumu tamamlanan 5G MPN ile garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, üretimin dijital geleceği adına önemli bir adım atılıyor. MESS, 5G MPN altyapısıyla, imalat sanayisinin geleceğe bugünden hazırlanmasına destek olmayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

4G'YE GÖRE 10 KAT DAHA HIZLI

Türkiye'de 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) teknolojisini kullanan ilk tesis olan MEXT, söz konusu yenilik ile diğer tüm teknoloji merkezlerinden ayrıştığını, 4G'ye göre 10 kata kadar daha hızlı ve 10 kata kadar daha düşük gecikme olan MPN bağlantısı, endüstriyel kuruluşların açık alanda kalan bölgelerinde olası kamusal ağ ve Wi-Fi kesintisi sorunlarının önüne geçtiğini açıkladı.

KURUMİÇİ HABERLEŞME GÜVENLİĞİ ARTIYOR

Açıklamanın devamında, "Diğer yandan özellikle metal yoğunluklu üretim tesislerinde Wi-Fi haber leşmesi tercih edilmesi durumunda karşılaşılan elektromanyetik gürültüden etkilenilmesi problemine de engel oluyor. Bu kapsamda, sanayi ve savunma gibi siber güvenlik önlemlerinin kritik derecede önemli olduğu sektörlerde, kurum içi haber leşme güvenliğini de artırıyor" denildi.

YÜKSEK HIZ GEREKTİREN ÇALIŞMALARA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ

MEXT vasıtası ile Türk Sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında sunduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye'de 5G teknolojisi destekli ilk fabrika olan MEXT'in, Türk sanayisinin hizmetine sunulduğunu vurguladı. Özgür Burak Akkol, "Vodafone Business ile geçtiğimiz sene stratejik iş birliğimizin ilk adımlarını atmış ve MEXT'te 5G test sinyalini hayata geçirmiştik. Kısa bir süre önce de 5G MPN kurulumunu tamamladık. Bu teknolojiyi uçtan uca kullanan ilk ve tek teknoloji merkezi olma özelliği taşıyoruz. Bu sayede, MEXT içerisinde bulunan mobil robotların da 5G alt yapısındaki hızını deneyimleyeceğiz. Ayrıca 5G MPN ile, düşük gecikme ve yüksek hız gerektiren çalışmalara öncülük edeceğiz. MESS ve Vodafone olarak aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor, sanayimizin dijitalleşmesi yolculuğunda ekonomimize değer katma vizyonuyla ilerlemenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

AMACIMIZ DİJİTAL SIÇRAMAYI GÜÇ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK

Vodafone'un 5G teknolojilerinin geliştirilmesine küresel boyutta bir katkı verdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise şunları ifade etti:

"Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti'nin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, ülkemizde Sanayi 4.0'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi'ne Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAK

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da iş birliğine ilişkin olarak:

"Türkiye'deki endüstrilerin, 5G ile dijital dönüşüm çalışmalarını daha ileri seviyeye taşıyacak bu projede, Vodafone ve MESS ile iş birliği içinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ericsson olarak dünya çapında 5G ve endüstrilerin dijital dönüşümü alanındaki deneyimimiz ve işletmeler için yeni nesil 5G çözümlerimizle, sektörlerin dijital dönüşümüne yön verme misyonumuza iş ortaklarımızla birlikte devam ediyoruz. Ericsson olarak 5G ve bilgi iletişim teknolojilerinin, üretimde yeni bir çağ başlatacağını ve işletmelerin yeni iş modellerini geliştirerek, pek çok iş fırsatına ulaşmalarını sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.