"Sanayileşme İcra Komitesi" kuruluyor
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"Sanayileşme İcra Komitesi" kuruluyor

14.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:11

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim, finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla, "Sanayileşme İcra Komitesi" kuruluyor.

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim, finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla, "Sanayileşme İcra Komitesi" kuruluyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, komite; Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Sanayileşme İcra Komitesi, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin, kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini arttırmak amacıyla kararlar alacak.Komite ile ilgili "mali hükümler" kapsamında, "Komitenin faaliyet gidermleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek programları kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçlarla konulacak ödeneklerle karşılanır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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