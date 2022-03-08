Sanayideki araçlar "Gülseren yenge"nin elinde güzelleşiyor

Düzce'de eşinin oto yıkama ve pasta cila dükkanında çalışan Gülseren Yıldız, temizlik işindeki performansıyla müşterileri tarafından özellikle tercih ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi'nde eşinin açtığı oto yıkama ve pasta cila dükkanında yardım amaçlı çalışmaya başlayan 30 yaşındaki bir çocuk annesi Gülseren Yıldız, "erkek mesleği" olarak bilinen işi kısa sürede öğrendi.

Araçların iç ve dış temizliğini kadın hassasiyetiyle yapan Yıldız, boya koruma ve pasta cila işlerini de eşinin desteğiyle yürütüyor.

Kadınların her alanda çalışabileceğini gösteren Yıldız, sanayinin "Gülseren yengesi" olarak ekmeğini kazanmayı sürdürüyor.

Gülseren Yıldız, AA muhabirine, çocuğunu büyüttükten sonra 5 yıl önce eşinin yanında çalışmaya başladığını anlattı.

Oğlunun da okul sonrası kendilerine yardıma geldiğini aktaran Yıldız, "Eşimin atılmış olduğu bir iş, biz de ailece devam ettiriyoruz." dedi.

"Güzel tepkiler alıyorum"

Yıldız, burada araçların iç ve dış temizliğini yaptıklarını belirterek, "İsteğe göre koltuklar vesaire temizleniyor. Ağır tonajlı kamyonlar geliyor. Onların temizliğini yapıyoruz." diye konuştu.

İşini severek yaptığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Sevmediğim mesleği yapamam zaten. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kendilerine güven gerektiriyor. Herkesin kendine güveni olduğu zaman zaten işi yürüteceklerinden eminim. Ekmeğimizin peşindeyiz. Hatta böyle dönüp bakan, tekrar bakan oluyor. 'Siz burada mı çalışıyorsunuz?' diyen oluyor. Açıkçası güzel tepkiler alıyorum, şu ana kadar hiç kötü tepkiyle karşılaşmadım. Takdir edenler de oluyor. Birlikte kazanıyor, geçimimizi sağlıyoruz."

Yıldız, "sanayinin yengesi" olduğuna işaret ederek, "Özellikle beni isteyen müşterilerimiz oluyor. Daha önce eleman almışlığımız oldu, 'Yenge yapsın temizliği.' gibi tepkiler de alıyoruz. Benden sonra sanayiye gelip birçok yerde çalışan bayanlar da gördüm. Eşim çok iyi örnek olduğumu söylüyor." diye konuştu.