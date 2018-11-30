Sanayide "Yerinde Çözüm" Dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin sorunlarına ve taleplerine yerinde çözüm aradıklarını ve taraflar için kalıcı, verimli öneriler getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Varank, Manisa programı kapsamında Maxion İnci Jant AŞ ile Tirsan Kardan AŞ'yi ziyaretinin ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, yerel dinamiklerin nabzını tutmayı çok önemsediklerini, bu nedenle illerde sanayicilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Bursa'da sanayicilerle buluştuklarını, Manisa'nın 5. durak olduğunu dile getiren Varank, "Sorun ve taleplere yerinde çözüm arıyoruz. Amacımız varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarımızla fikir teatisi içinde gidermek. Aslında tam da bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz." dedi.

Güven artışı

Türkiye ekonomisinin, sanayicilerin de desteğiyle güçlenip emin adımlarla yoluna devam edeceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı. Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, bu ay yüzde 9,1'lik bir artışla önemli bir toparlanmaya işaret etti. Toparlanmada en temel faktörse reel kesim güvenindeki artış oldu. Bu artış eğiliminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve üretken yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz."

Varank, Manisa'nın ihracatta ilk 10'da olmasının gurur vesilesi olduğunu da söyleyerek, bölgenin hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen ve bu ihracatı yüksek teknoloji yoğunluğuyla gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahip olduğunu, bu performansın da diğer illere örnek niteliği taşıdığını ifade etti.

"Başarı tesadüf değil"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve 2017'de faaliyete geçen Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 84 firmanın faaliyet gösterdiğini söyleyen Varank, "Bölgenin faaliyete geçişinden itibaren bölgede faaliyet gösteren firmalar yaklaşık 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yine ilimizde Bakanlık desteklerinden faydalanan 27 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler, hem katma değerli üretim hem de nitelikli istihdama katkı açısından Manisa ve çevre illerin yenilikçilik eko-sistemine çok büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden de 505 projenin faydalandığı bilgisini veren Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu projelere 113 milyon liralık hibe desteği sunuldu. İl ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerimizi de unutmadık. 2003-2017 yılları arasında 4 bin 287 işletmeye 40 milyon liralık destek verdik. Yine aynı dönemde 12 bin 955 işletmeye 54 milyon liralık kredi finansman desteği sunarak, 460 milyon tutarında bir kredi hacmi oluşturduk. Manisa, yatırım teşviklerinden de oldukça etkin bir şekilde faydalandı. Bugüne kadar verilen belge sayısına göre ilimiz Türkiye genelinde onuncu sırada. İmalat ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlerde düzenlenen 842 teşvik belgesiyle 16 milyar 350 milyonluk sabit sermaye yatırımı desteklendi. Yine bu yatırımlar sayesinde 27 bin 506 kişiye yeni iş imkanları oluşturuldu. Dolayısıyla üretim ve ihracattaki kaydettiğiniz başarı tesadüf değil."

Sanayicilerin girişimci ruhunun ve bakanlığı tarafından sunulan desteklerle birleştiğini ve Manisa'yı önemli bir üretim merkezi haline getirdiğini vurgulayan Varank, "Manisa'nın mevcut potansiyelini daha da ileri taşımayı arzuluyoruz. Bu amaçla karşınızdayız. Her türlü görüş ve önerinizi büyük bir titizlikle takip edeceğimizden kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

"Dertler, sıkıntılar var ama aşarız"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Manisa'da sanayinin geliştiğine tanık olduklarını ve bundan heyecan duyduklarını söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yerleşim yerini de çok iyi bulduklarını kaydeden Elitaş, "Dertler, sıkıntılar var ama aşarız diye düşünüyorum. Bu toplantı umuyorum çok faydalı olacak. Komisyonumuzda diğer siyasi partilerin milletvekilleri de var. En büyük şansımız, gururumuz içinizden gelmemiz. Türkiye'yi geleceğe nasıl hızlı adımlarla koştururuz bunu düşünüyor ve bunun için gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kentteki 17 firmanın Türkiye'nin en büyük ilk 500 firması arasında yer aldığını belirtti.

Manisa'dan 2017'de 4 milyar dolar ihracat yapıldığını kaydeden Deniz, "Daha da fazla çalışmak zorundayız." dedi.

Vali Deniz, üniversite sanayi işbirliği ve markalaşma konusunda da Manisa'da önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek ise enerji fiyatlarındaki artış, bankacılık sisteminde kredi teminindeki zorluklar, artan iş gücü maliyetleri gibi sorunları ve çözüm önerilerini aktardıklarını, sektörel bazda temennileri de istişare toplantısında ileteceklerini dile getirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri ve bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.