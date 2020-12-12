Sanayide varil patladı: 1 yaralı
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Sanayide varil patladı: 1 yaralı

12.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:36
Sanayide varil patladı: 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde küçük sanayide bir iş yerinde kaynak esnasında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde küçük sanayide bir iş yerinde kaynak esnasında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, metal üretim ve imalat işiyle uğraşan bir iş yerinde meydana gelen olayda, T.Ö. (46) isimli işçi kaynak yaptığı sırada varil, kaynak ateşi sıçraması sonucu patladı. Varilin ağzı kapalı olduğu için içinde kalan boyanın gaz oluşturduğundan kaynak ateşi sıçraması ile patladığı öğrenildi.

Patlama esnasında oluşan ses sonucu yapılan ihbarlar ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayaklarından yaralanan T.Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Sanayide varil patladı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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